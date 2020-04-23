Seda Sayan: Gökova ve Ören’in gönüllü turizm elçisi olacağım

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde bir villa ile restoran satın alan şarkıcı ve sunucu Seda Sayan bugün CHP’li Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı makamında ziyaret etti. Sayan, "Bu cennetin tanıtılması ve tabii ki çok iyi korunması için her türlü desteği vermeye hazırım, Gökova ve Ören’in gönüllü turizm elçisi olacağım” dedi.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören mahallesinde yaklaşık bir ay önce bir villa ile sahil kenarında restoran satın alan Seda Sayan önceki gün eniştesi Coşkun Yıldız ile birlikte CHP'li Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı makamında ziyaret etti.

“GÖKOVA VE ÖREN'İN GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİSİ OLACAĞIM”

Sayan sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında “Türkiye’nin en cennet köşesinde yaşıyorsunuz, Ören için yapılacak her türlü tanıtımda bende destek olmak isterim . Ören'de Gökova'nın kalbinde cennette yaşıyorum. Bu cennetin tanıtılması ve tabii ki çok iyi korunması için her türlü desteği vermeye hazırım, Gökova ve Ören'in gönüllü turizm elçisi olacağım” dedi.

“AMACIMIZ TURİZMİ DAHA GENİŞ SEZONA YAYMAK”

Belediye Başkanı Tokat ise “Ören'in tanıtımı için değerli sanatçılarımızın desteğine her zaman ihtiyacımız var. Seda hanımda artık Milas’lı oldu. Uzun vadeli stratejik planlamalarımız içerisinde Ören'i spor turizm alanı olarak hazırlama çalışmamız var. Böylelikle turizmi daha uzun bir sezona yayabileceğiz” dedi. Tokat ve Seda Sayan görüşmenin sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

