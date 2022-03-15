Seda Sayan 6 evliliğinde de aynı şeyi yaptı! Şimdi ‘gerek yok’ dedi

Programının orkestra solisti Çağlar Ökten ile evlilik kararı alan Seda Sayan, bütün evliliklerinde sözleşme yaptığını ancak Ökten ile bir sözleşme imzalamayacağını söyledi. Sayan, mayıs ayında yurt dışında nikâh masasına oturacaklarının da müjdesini verdi.

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Seda Sayan, programının orkestra solisti Çağlar Ökten’den evlilik teklifi almıştı. Sayan, canlı olarak sunduğu programında kendisini 7’nci kez nikah masasına oturtacak teklifi “Sonsuza kadar evet” sözleriyle kabul etti.

“EVLİLİK İÇİN BEN ÇAĞLAR’I İKNA ETTİM”

Bugün de ‘2. Sayfa’ya telefonla bağlanan Seda Sayan, şunları söyledi:

* Siz sinyali kaçırdınız. Bana “Aşk defterini kapadınız mı?” diye sordular. Ben de “Kim, neden? 2022’den büyük sürpriz bekliyorum” dedim. Evliliğe Çağlar beni ikna etmedi ben Çağlar”ı ikna ettim.

* Güzel bir enerji var aramızda, karşılıklı oldu. İstediğimiz buydu çok güvendik…

* Beklemediğim anda Sevgililer Günü’nde hem şaşırttı hem de çok duygulandırdı. O kadar güvenimi kazandı ki sonsuza kadar evet.

“YURT DIŞINDA EVLENECEĞİZ”

* O gün evlilik teklifi beklemiyordum, onu dinlemeye gitmiştim. Gece bitti herkes gitti, dostlarımız kaldı sadece. O gün aslında büyük telaş yaşanmış, yüzük ölçüler falan… Gecenin ilerleyen vaktinde Çağlar yüzüğü çıkarıp o kadar güzel teklif etti ki çok duygulandım. Konuşması çok güzeldi.

* Birbirimizi seçtiğimiz için evliliğe hazırdım ama o an beklemiyordum.

* Temmuz ayında evlenmeyi düşünüyorduk, öne çektik mayıs ayında nikâh masasındayız.

* Yurt dışında konsoloslukta evleneceğiz. Gerisini söylemiyoruz sürpriz olsun.

“ÇAĞLAR’I ARAŞTIRMADIM”

* Çağlar’ın GBT’sine bakmadım o kadar temiz ki araştırmaya gerek yok, kendimi çok şanslı hissediyorum.

* Yaş farkına takılanlara da söylüyorum biz takılmıyoruz onlar da takılmasın… Sevginin, aşkın yaşı rakamları olmaz. Akıl yaşta değil baştadır. Benim karşımda saygı duyduğum bir erkek var.

* Başkalarının 70 sevgilisi vardır konuşulmaz sen gidersin 6 evlilik yaparsın konuşulur bunlar bizim umurumuzda değil.

“EVLİLİK SÖZLEŞMESİNE GEREK YOK”

* Bugüne kadar evlilik sözleşmesi yaptım ama Çağlar ile yapmama hiç gerek yok. Çok güveniyorum kendisine.

GİZLİCE BAŞLADI, GİZLİCE BİTTİ

Seda Sayan altı kez nikâh masasına oturdu. 1987'de Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç’la gizli bir evlilik yaptı. Altı yıl süren beraberlik sonunda gelen bu evlilik, yine gizli bir şekilde ve altı ayda bitti.

İKİNCİ EŞİ ÜNLÜ BİR İSİM

İkinci evliliğini 1990’da Beşiktaş’ın eski futbolcularından Sinan Engin’le yapan Sayan eşinin izin vermemesi üzerine sahne çalışmalarını bıraktı. Bu evlilikten Oğulcan isminde bir oğlu dünyaya geldi. 1995 yılında bu evlilik de bitti.

TRAFİKTE KARŞILAŞTI EVLENDİ!

Seda Sayan, üçüncü evliliğini kurye Soner Yapcacık ile yaptı. Eylül 1998’de evlenip, Ocak 1999’da boşandılar.

Sayan ile Yapcacık’ın evliliği de benzerine filmlerde rastlanacak türden. Çift, trafikte kırmızı ışık yanınca tanıştı. Yapcacık, Sayan’ın yayına gidip “Sizin hayranınızım” dedi. Bu cümleyle başlayan arkadaşlıkları nikâh masasına kadar uzandı. Düğün de damadın köyünde yapıldı.

Dördüncü evliliğini Tuncay Kıratlı ile yapan Seda Sayan 2000’de evlendi ve 2001’de boşandı.



GÖKHAN ŞÜKÜR İLE EVLENDİ

Seda Sayan, daha sonra Hakan Şükür’ün kardeşi Gökhan Şükür ile evlendi. Ama o bu evlilik de uzun süreli olmadı.

Bir ara Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl birlikte oldu ama bu ilişki evliliğe gitmedi.

Seda Sayan son evliliğini Onur Şan ile gerçekleştirdi, bu evlilik de ayrılıkla sonuçlandı.