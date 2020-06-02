Seda Sayan mart ayında O Ses Türkiye’den ayrıldığını duyurdu

Seda Sayan'ın fan sayfaları ile yaptığı konuşmalar ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı "Bu bir veda pozu ben çok yoruldum" diyerek mart ayında jüri görevini bıraktığını açıkladı...

Murat Boz ve Hadise’nin O Ses Türkiye yarışmasına gönderme yaparak paylaşım yapması, ikilinin yeni sezonda olmayacağı sinyalini vermişti. Dün akşam bir paylaşım yapan Seda Sayan’ın pozu ise sanki “Ben bir yere gitmiyorum, buradayım” der gibiydi ama gerçek gece ortaya çıktı…

Sayan’ın hayran sayfaları ile yaptığı konuşmalar ortaya çıktı ve ünlü şarkıcı mart ayında programdan ayrıldığını yazdı. “Bu bir veda pozu ben çok yoruldum” diyen Sayan, “Ben martta gittim zaten. Çok yoruldum. Yemekteyiz ve O Ses bir de konserler bittim” sözleriyle jüri üyeliği görevinden ayrıldığını açıkladı…

