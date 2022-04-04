Seda Sayan nikâh öncesi deeplift yaptırdı

7 Mayıs'ta müzisyen Çağlar Ökten ile 7. kez nikâh masasına oturmaya hazırlanan şarkıcı Seda Sayan, estetik operasyon geçirdi. Kısa bir süre önce Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren Seda Sayan, bu sefer deeplift tekniğiyle yüzünü ve gıdısını gerdirdi.

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Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi, müzisyen Çağlar Ökten ile 7 Mayıs'ta Prag’da nikâh masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, soluğu estetik doktorunda aldı.

Daha önce Fransız Askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren 59 yaşındaki şarkıcı, bu sefer deeplift yaptırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Deeplift tekniğiyle yüzünü ve gıdısını gerdiren şarkıcının o anları sosyal medyaya düştü.

Sayan’ın operasyonu bazı sosyal medya kullanıcılarını korkuturken bazıları Seda Sayan’ın son hali için “Tanıyamadım” yorumunda bulundu.

Yapılan yorumların bir kısmı da Seda Sayan’ın genç sevgilisi için bu yola girdiğiydi.

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