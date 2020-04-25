Seda Sayan O Ses Türkiye şampiyonu Alkan Dalgakıranla birlikte iddialarına açıklık getirdi

Seda Sayan'ın O Ses Türkiye'nin 2020 şampiyonu Alkan Dalgakıran ile yakınlaştığı iddia edildi. Seda Sayan'ın takımında olan Alkan Dalgakıran birinci olmuş ve tüm Türkiye tarafından tanınan bir isim haline gelmişti. Sayan, hakkında ortaya atılan aşk iddialarına yanıt verdi.

O Ses Türkiye isimli televizyon yarışmasının 2020 şampiyonu olan Alkan Dalgakıran ile Seda Sayan arasında aşk iddiaları magazin haberlerinde yer aldı. İddialara cevap Seda Sayan’dan geldi. Şarkıcı Seda Sayan; ‘2. Sayfa’ programında kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran ile hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

‘O DAHA ÇOK GENÇ’

“Alkan ile ilgili benim onunla büyük aşk yaşadığım ahlaksızca çıkarılmış bir dedikodu. O benim ancak evladım olabilir. O daha çok genç, istikbali var. Ben bunlara cevap veriyorum ama o yıpranıyor. Çok genç bir çocuk zarar görüyor. Günahtır, ayıptır… Buna bir son verilmeli. Benim yaptıklarımdan bahsetsinler. Böyle mesnetsiz haberlerle gündeme gelmek istemiyorum.”

‘İŞ İLİŞKİSİ’

“Ben bir şey yaşarsam zaten çıkıp söylüyorum. Böyle bir şey görmedim. Bu nasıl bir terbiyesizlik. O çocukla tabii ki görüşeceğim. Ben o koltukta boşuna mı oturuyorum. Bunlar iş ilişkisidir “