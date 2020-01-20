Seda Sayan, Paris ekibine Hadise’yi çağırdı

O Ses Türkiye programının yılbaşı özel bölümünde Biz Böyleyiz filmi oyuncularının performansını beğenmiş ve onları ekibine dahil edebilmek için Paris'e gitme sözü vermişti. Sayan, yolculuk tarihi yaklaşırken tatil ekibine Hadise'yi de dahil etmek istedi.

Şarkıcı ve oyuncu Seda Sayan, ‘O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’ programında sahne alan ‘Biz Böyleyiz’ filmi oyuncuları Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç ve Meriç Aral’a kendi takımını seçerlerse Paris’e götürme sözü vermişti.

YOLCULUK MART AYINDA

Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, “Planı yaptık. Hepimizin uygun olduğu mart ayında gideceğiz” diyerek Seda Sayan’ın verdiği sözü tuttuğunu dile getirdi. Seda Sayan, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç ve Meriç Aral önümüzdeki mart ayında beraber Paris tatiline gidecekler.

SAYAN’DAN HADİSE’YE DAVET

Paris gezisi için 100 bin lira harcayacağı konuşulan Seda Sayan, O Ses Türkiye’nin önceki akşam yayınlanan bölümünde birlikte jüri üyeliği yaptığı isimlerden yakın arkadaşı Hadise’ye teklifte bulundu. Sayan, güzel şarkıcıyı da Paris gezisine götürmek istediğini ve orada birlikte güzel vakit geçirebileceklerini söyledi.