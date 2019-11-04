Seda Sayan, “Saat kaç” sorusuna ayakkabısını göstererek cevap verdi

TV8'de yayınlanan 'O Ses Türkiye' isimli programın jüri üyelerinden olan şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, çekim esnasında şaşırtan bir hareket yaptı. Sayan, Murat Boz'un sorusuna ayaklarını göstererek cevap verdi.

Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu yaptığı, jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise’nin oturduğu O Ses Türkiye yarışmasının dün akşamki bölümünde eğlenceli anlar yaşandı. Seda Sayan’ın saat tasarımlı ayakkabısını gören Murat Boz, “Saat kaç?” diye sorunca Sayan da bacağını kaldırarak ayakkabısını gösterdi.

SAAT DİYALOĞU KAHKAHAYA BOĞDU

Eğlenceli kimliğiyle herkesi güldüren Beyazıt Öztürk ise “Ben de önümüzdeki hafta ayak bileğime duvar saati koyup geleceğim. Hatta guguklu saat takacağım.” dedi. Jürilerin arasındaki saat diyaloğu stüdyodakileri kahkahaya boğdu.

