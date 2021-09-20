Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil ile barıştı

Şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisini yıllar önce bir kadına 'tecavüz' ettiğini iddia eden Seda Sayan ile sahnede barıştı.

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Uzun bir süredir yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle tedavi gören şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam kavgalı olduğu Seda Sayan’ın konserine gitti.

Konser sırasında Seda Sayan, kendisini izlemeye gelen Mehmet Ali Erbil’i de sahneye davet etti. Sahneye çıkan Erbil, Sayan’a övgü dolu sözler sarf etti.

Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil’e “Seni seviyorum” derken, Erbil ise “Her yeri pespembedir. Pembe mutlum benim” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Her şey, Mehmet Ali Erbil’in, arkadaşı Tolga Yüce’nin “Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar” sözünü Instagram’da paylaşmasıyla başlamıştı.

Sayan, bunun ardından “Allah ıslah etsin. Allah müstahakını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil’in evdeki hizmetlisine ‘tecavüz’ ettiğini öne sürerek, “Tuğba (Coşkun) ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var bence işine bak ruhunu arındır” yazmıştı.

Seda Sayan’ın bu iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt veren Mehmet Ali Erbil ise, “Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim. Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi, hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz. Ama sizler şunu da biliyorsunuz ki ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum; doktorlarım zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Siz de sormadınız mı, madem böyle bir şey vardı, niye sustun diye? Her neyse benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendine yakışanı yapsın” ifadelerini kullanmıştı.

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