Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil ile canlı yayında barışacak

Seda Sayan ile bir süredir kavgalı olan ve geçirdiği sağlık problemlerinin ardından eski günlerine dönen komedyen Mehmet Ali Erbil arasındaki küslük canlı yayında son bulacak. Sayan, Erbil'in yıllar önce bir kadına 'tecavüz' ettiğini iddia etmişti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Seda Sayan ile bir süredir küs olan ve geçirdiği sağlık problemlerinin ardından eski günlerine dönen komedyen Mehmet Ali Erbil, 20 Eylül’de ‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’ programına konuk oluyor.

Sayan ve Erbil, yaşananlar sonrası ilk kez bir araya gelerek konuşacak.

TECAVÜZLE SUÇLAMIŞTI

Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil hakkında tecavüz suçlamasında bulunmuştu.

Her şey, Mehmet Ali Erbil’in, arkadaşı Tolga Yüce’nin “Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar” sözünü Instagram’da paylaşmasıyla başlamıştı.

Sayan, bunun ardından “Allah ıslah etsin. Allah müstahakını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil’in evdeki hizmetlisine ‘tecavüz’ ettiğini öne sürerek, “Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var bence işine bak ruhunu arındır” yazmıştı.

“BİR HATA YAPTIYSAM KARŞILIĞI İFTİRA MI OLMALIYDI?”

Seda Sayan’ın bu iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt veren Mehmet Ali Erbil ise, “Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim. Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi, hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz. Ama sizler şunu da biliyorsunuz ki ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum; doktorlarım zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Siz de sormadınız mı, madem böyle birşey vardı, niye sustun diye? Her neyse benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendine yakışanı yapsın” ifadelerini kullanmıştı.

İlginizi Çekebilir Tecavüz polemiğinde yeni açıklama: İlaçların tesiri...

İlginizi Çekebilir 'Tapeleri yayınlarım'