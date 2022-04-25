Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu'nun gerçekleştirdiği nikah ile evlendi.

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Çiftin Mayıs ayında Pragda yapılması planlanan düğünü, Seda Sayan’ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul’da gerçekleşti.

Seda Sayan’ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten’in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı.

Nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı. Balayına bayram tatilinde Paris’e gidecek olan çift, sonrasında Çağlar Ökten’in Mersin’de yaşayan ailesiyle buluşacak.(DHA)