Seda Sayan ve Demet Akalın birbirine girdi! Yapım şirketinden açıklama geldi

Hakkında “Demet ve Alişan’ın ekmeğiyle oynadı” iddiaları çıkan Seda Sayan, Instagram hesabından bir video yayınlayarak “50 kere söyledim 1 kere daha söylüyorum bir daha da sormasınlar. Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam da. Bir daha konuşturmayın beni. Bunu bilen gayet iyi bilir. Bilmeyen de iyi öğrensin” dedi.

Seda Sayan’ı Intagram’dan silen Demet Akalın ise sert çıktı: “Seni sever sayarız! 21 Mayıs’ta ‘Sakın inanmayın böyle abuk sabuk haberlere canlı yayın yapamam çocuklar’ diye mesaj attın. Ben de, ‘Sıkıntı yok’ dedim. Cuma günü program bitişi ekiple ağlarken ‘Ben başlıyorum’ diye mesaj gönderdin. Cenaze evine davulla gidilmez. Son açıklamam ama beni seninle yanak yanağa göremezler.”

“SEDA SAYAN’LA ANLAŞILDI”

Tartışmaların büyümesinin ardından programının yapım şirketi Global Medya’dan şu açıklama yapıldı:

“Global medya tarafından Star TV için hazırlanan ve başarılı bir sezonun ardından final yapan ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ programı sözleşmede öngörülmüş olduğu tarihte sona ermiştir. Her iki taraf da sözleşmenin gereğini eksiksiz bir şekilde yerine getirmiştir.”

“Hemen akabinde de sayın Seda Sayan’a teklif götürülmüş ve yine Star TV’de yeni sezonda yayınlanmak üzere başka bir program için kendisiyle anlaşma sağlanmıştır.”

“Dolayısıyla bir programın bitirilip diğer bir program için anlaşma yapılmasının birbiriyle ilintisi yoktur. Sözleşme süresi sonunda biten bir programın ardından başka bir program için görüşmelerin yapılması doğal bir süreçtir.”

“Bu vesile ile Global Medya olarak değerli sanatçılarımız Demet Akalın ve Alişan’a bir kez daha teşekkür ediyor, Türkiye’nin sultanı Seda Sayan’a da ‘Hoş geldiniz’ diyoruz.”

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