Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil tartışmasına Seren Serengil de dahil oldu: Tapeleri yayınlarım

Mehmet Ali Erbil, kendisini hastayken arayıp sormayan Seda Sayan için dün Instagram’da “Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programını da sunardı. Helal olsun, televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor” diye yazdı.

Seda Sayan bu sözlere korkunç bir iddiayla karşılık verdi: “Tuğba (Coşkun) ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Boşanma nedenin bu olay olduğu için eşlerin, ailen, herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Geçmişi kirli olan sensin.”

Eski dostlar arasında başlayan gerilime dahil olan sunucu Seren Serengil ise Sayan’ın geçmişiyle ilgili bir takım iddialarda bulundu. Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Mehmet Ali, seni üzeni üzerim. Hele pavyondan çıkıp, yemediği halt kalmamış, zamanında zengin iş adamlarına kadın ayarlayan peşkeş çekenleri hiç affetmem. Sana attıkları iftirayı onlar ispat edemezler ama bende bu arsızların tapeleri var. Sana bir laf daha ederlerse onları yayınlarım” diye yazdı.

HEMEN SİLDİ

Serengil, bu yazıyı paylaştıktan dört dakika sonra silmesi ise dikkat çekti.

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