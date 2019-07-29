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Seda Sayan ve Safiye Soyman’ın ‘Mezdeke’ performansı
Seda Sayan ve Safiye Soyman’ın ‘Mezdeke’ performansı
Yemekteyiz programının çekimleri öncesinde Bodrum'da tatil yapan Seda Sayan, Safiye Soyman'ın evine konuk oldu.
Magazin 29 Temmuz 2019 - 07:25

Safiye Soyman ile Bodrum’da bir araya gelen Seda Sayan, Yemekteyiz programının çekimi öncesi stres attı. Bodrum’da şarkıcı Safiye Soyman’la birlikte tatil yapan 55 yaşındaki şarkıcı-sunucu Seda Sayan, bikinisiyle kamera karşısına geçti.

SEDA SAYAN’DAN MEZDEKE BENZETMESİ

Arapça müzik eşliğinde dans eden ikili, eğlendikleri anları Instagram’da yayınladı. Seda Sayan, beyaz renkteki bikinisiyle oryantal şov yaptı. 58 yaşındaki Safiye Soyman da ona dansıyla eşlik etti. Seda Sayan’ın o sırada kendilerini bir dönemin dans grubu Mezdeke’ye benzetmesi dikkatlerden kaçmadı.

 

Son güncelleme: 07:33 - 29.07.2019
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