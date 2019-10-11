Seda Sayan yarışmacıyı diskalifiye etti

Oyuncu Onur Büyüktopçu’nun gönderilmesiyle Yemekteyiz’in sunuculuğuna getirilen Seda Sayan, geçtiğimiz gün yayınlanan programın bir bölümünde sinirlerine hakim olamadı.

YARIŞMACILAR EV SAHİBİNİ ELEŞTİRDİ

Çarşamba günü Gaziantep’te Ayaz Mehmet Kaya’nın evine konuk giden yarışmacılar, ilk önce menüsünde Gaziantep’e özgü olan hiçbir lezzete yer vermemesi nedeniyle ev sahibini eleştirdi.

DİSKALİFİYE ETTİ

Eleştiriler üzerine Ayaz Mehmet Kaya’nın sergilediği tavır hem yarışmacıları hem de Seda Sayan’ı kızdırdı. Eleştiriye açık olmayan Kaya, yarışmacılarla sıklıkla polemiğe girmesi nedeniyle de eleştirildi. Yemekleri ikram ederken sunma şeklinde ve tavırlarından rahatsız olan Seda Sayan, programın sonlarına doğru yarışmacı için diskalifiye kararı verdi.