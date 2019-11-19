Seda Sayan’dan bornozlu paylaşım
Hafta içi her gün TV8 ekranında izleyici ile buluşan “Seda Sayan ile Yemekteyiz” isimli programın sunuculuğu üstlenen 56 yaşındaki Seda Sayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekmeyi başardı.
SEDA’DAN CESUR POZ
Yemekteyiz’in çekimlerinden sık sık fotoğraf paylaşan 56 yaşındaki Seda Sayan, son pozuyla genç kızlara taş çıkarttı. Makyaj yapılırken üzerindeki bornoza aldırış etmeden bacaklarını masanın üzerine uzatan Sayan, bu anları sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaşmayı ihmal etmedi.