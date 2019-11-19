Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Seda Sayan’dan bornozlu paylaşım
Seda Sayan’dan bornozlu paylaşım
Yemekteyiz programının sunuculuk ve O Ses Türkiye isimli programda da jüri üyeliği yapan Seda Sayan, sosyal medya sayfasından bornozlu olduğu bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.
Magazin 19 Kasım 2019 - 12:13

Hafta içi her gün TV8 ekranında izleyici ile buluşan “Seda Sayan ile Yemekteyiz” isimli programın sunuculuğu üstlenen 56 yaşındaki Seda Sayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekmeyi başardı.

SEDA’DAN CESUR POZ

Yemekteyiz’in çekimlerinden sık sık fotoğraf paylaşan 56 yaşındaki Seda Sayan, son pozuyla genç kızlara taş çıkarttı. Makyaj yapılırken üzerindeki bornoza aldırış etmeden bacaklarını masanın üzerine uzatan Sayan, bu anları sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaşmayı ihmal etmedi.

İLGİLİ HABERSeda Sayan: Vallahi popomda hiçbir şey yok
Son güncelleme: 12:26 - 19.11.2019
Etiketler