Seda Sayan’dan Mehmet Ali Erbil’e tecavüz suçlaması

Sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süre tedavi gören Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan’ın arayıp sormadığını söyleyerek “Seda Sayan, iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar” açıklamasında bulunmuştu.

Mehmet Ali Erbil’in açıklamalarına kızan Seda Sayan, “Allah, ıslah etsin. Allah, müstahakkını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor” ifadesini kullandı.

TECAVÜZ İDDİASI

Instagram hesabından bir açıklama daha yapan Seda Sayan, Erbil’in 2005-2010 yıllarında eşi olan Tuğba Coşkun ile evliyken evlerindeki hizmetli kıza tecavüz ettiğini öne sürdü.

Sayan şu paylaşımda bulundu:

* Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Bence işine bak, ruhunu arındır.

* Ayrıca bu olayda benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının dış mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin.

Seda Sayan, bir süre sonra Mehmet Ali Erbil ile ilgili paylaşımını silerek şöyle yazdı: