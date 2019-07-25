Seda Sayan’dan Okan’a: Bastığım yerlerde köpek olasın

Seda Sayan geride bıraktığımız günlerde ilginç bir çorap tercihinde bulunmuş ve pek çok magazin programında bu tercihi masaya yatırılmıştı. Sayan’ın giydiği çorabı gündemine taşıyan isimlerden biri de Okan Bayülgen olmuş, Bayülgen programında Sayan’ın 15 bin liralık ayakkabısının içine giydiği çorabı ti'ye almış; “Bu anneanne çorabı” demişti. Seda Sayan da yapılan yoruma sessiz kalmadı ve sosyal medya hesabından paylaştığı bir video üzerinden Bayülgen’e yanıt verdi.