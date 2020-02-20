Seda Sayan’dan transparan elbise

O Ses Türkiye'nin final yapmasının ardından sahne programlarını hızlandıran Seda Sayan, önceki akşam bir boya markasının düzenlediği gecede Antalya'da sahneye çıktı. Sayan, sahnede giydiği cesur kostümüyle beğeni topladı.

Seda Sayan, Antalya’da düzenlenen bir organizasyonda sahne aldı. Güçlü yorumuyla dünden bugüne hit olmuş şarkılarını seslendiren Seda Sayan, Türk Sanat Müziği, Türkçe Pop, Halk Müziği ve Arabesk şarkılardan oluşan geniş repertuvarıyla da kendisini dinlemeye gelenleri mest etti. Sezen Aksu imzalı yeni şarkısı “Düşerim” i de ilk defa sahne de okuyan Seda Sayan bu hafta şarkısına klip çekeceğinin müjdesini de verdi.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ TRANSPARAN KIYAFETİYLE GÖZ DOLDURDU

Sayan, iç çamaşırsız giydiği transparan kıyafetiyle yine adından söz ettirdi. Seda Sayan’ın kasıklarına kadar uzanan yırtmacı da dikkatlerden kaçmadı.



