Seda Sayan’dan yeni Mehmet Ali Erbil açıklaması

Bir dönem yakın dost olan Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki söz düellosu ‘tecavüz’ suçlamasına kadar dayanmıştı. Erbil hakkında şok bir iddiada bulunan Sayan, ünlü şovmenin 2005-2010 yılları arasındaki eşi Tuğba Coşkun ile evliyken evlerindeki hizmetli kıza tecavüz ettiğini ileri sürmüştü.

Erbil, hakkında ortaya atılan iddialara, “Ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı” sözleriyle yanıt vermişti.

“YANLIŞ DİLE GETİRDİM”

Ardından Mehmet Ali Erbil ile aralarındaki buzları eriten Seda Sayan, konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, “Şahsıma yapılan çok ağır hakaretlerden sonra öfkeyle, ayrılık sebebi olan ‘aldatma’yı, ‘tecavüz’ diye yanlış dile getirdim. Kamuoyunun bilgisine… ‘İftira’ değil, ‘yanlış açıklama’ oldu” dedi.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Ali Erbil, kendisini hastayken arayıp sormayan Seda Sayan için önceki gün Instagram’da “Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programını da sunardı. Helal olsun, televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor”diye yazdı.

Seda Sayan bu sözlere korkunç bir iddiayla karşılık verdi: “Tuğba (Coşkun) ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Boşanma nedenin bu olay olduğu için eşlerin, ailen, herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Geçmişi kirli olan sensin.”

Seda Sayan’ın iddiasından sonra Erbil’den şu açıklama geldi: “Ben Mehmet Ali Erbil; hepinizin bildiği tanıdığı. Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontolü kaybettim. Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi. Hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz. Ama sizler şunu da biliyorsunuz ki ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum; doktorlarım zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanları olabileceğim konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Siz de sormadınız mı madem böyle bir şey vardı niye sustun diye? Her neyse; benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendisine yakışanı yapsın.”

Erbil, ardından sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşarak, “Seda benim canımdır kardeşimdir… Oğlu oğlumdur… O da benim çocuklarımı kendininkinden ayırmaz. Ben ilaçların tesiriyle bir yanlış yaptım. Özür diliyorum, Seda'dan da Oğulcan'dan da… Aramıza da kimse giremez, girmesin” ifadelerini kullandı.