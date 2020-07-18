Seda Sayan’ın dolduramadığı mekanda Ajda Pekkan biletleri tükendi

Şarkıcı Seda Sayan önceki gün Bodrum'da bulunan bir mekanda sahne alacaktı. Fakat Sayan'ı dinlemeye gelen müzik severlerin sayısı az olunca konser mekan tarafından iptal edildi. Sayan'ın konserini iptal eden mekan, Ajda Pekkan konseri için biletleri 3 gün önceden tüketti.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'ndeki bir mekanda bu akşam sahneye çıkacak olan Ajda Pekkan konseri biletlerinin tamamının üç gün önceden satıldığı açıklandı.

2,5 SAAT SAHNEDE KALACAK ÖZEL ŞOVLAR YAPACAK

Ajda Pekkan’ın konserini bu akşam cemiyet hayatı ve sanat dünyasından birçok saygın ismin de izleyeceği ve Ajda Pekkan'ın yaklaşık 2,5 saat sahnede kalacağı gecede konuklarına özel sürprizler hazırladığı belirtildi.

200 BİN TL’LİK KIYAFET HAZIRLADI

Bu akşama özel olarak Bodrum'da kardeşi Semiramis Pekkan'a ait özel villada kalan ve çalışmalarını sürdüren Pekkan'ın terzisini yanında getirdiği ve 200 bin TL tutarında bu geceye özel yeni bir kıyafet diktirdiği belirtildi. Konsere giriş ücretlerinin 1000- 2500 TL. arasında olduğu ve basın mensuplarına kapalı olduğu duyuruldu.

SEDA SAYAN SAHNESİ İPTAL OLMUŞTU

Geçtiğimiz günler aynı mekanda sahneye çıkacak olan Seda Sayan’ın konseri seyirci azlığından dolayı iptal olmuş, Sayan ise sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak, verilen sözlerin tutulmadığını belirtmişti.

