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Seda Sayan’ın ehliyetine polis el koydu
Yemekteyiz’in yanı sıra geçtiğimiz haftalarda O Ses Türkiye’nin jüri üyeliğine de başlayan Seda Sayan, önceki gece fazla alkol tüketiminden dolayı ehliyetini kaptırdı.
Magazin 14 Ekim 2019 - 09:50

Seda Sayan bu sefer farklı bir olay nedeniyle gündeme geldi. Son dönemlerde Tv8'deki işleriyle adından söz ettiren ünlü isim, trafik polisinin kontrolüne takılınca alkollü olduğu ortaya çıktı.

SEDA SAYAN’IN 6 AY EHLİYETİNE EL KONULDU

TV100 kanalında yayınlanan habere göre, İstanbul Zincirlikuyu civarında çevirmeye takılan Sayan, 0.70 promil alkollü çıktı. Sınırı aşan Sayan’ın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

AÇIKLAMASIYLA ŞAŞIRTTI

Ehliyeti elinden giden Seda Sayan’ın olayın ardından “Senede 2 – 3 kez araç kullanıyorum. Onda da alkollü yakalandım” demesi ise herkesi şaşırttı.

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Son güncelleme: 09:56 - 14.10.2019