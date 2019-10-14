Seda Sayan’ın ehliyetine polis el koydu
Seda Sayan bu sefer farklı bir olay nedeniyle gündeme geldi. Son dönemlerde Tv8'deki işleriyle adından söz ettiren ünlü isim, trafik polisinin kontrolüne takılınca alkollü olduğu ortaya çıktı.
SEDA SAYAN’IN 6 AY EHLİYETİNE EL KONULDU
TV100 kanalında yayınlanan habere göre, İstanbul Zincirlikuyu civarında çevirmeye takılan Sayan, 0.70 promil alkollü çıktı. Sınırı aşan Sayan’ın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
AÇIKLAMASIYLA ŞAŞIRTTI
Ehliyeti elinden giden Seda Sayan’ın olayın ardından “Senede 2 – 3 kez araç kullanıyorum. Onda da alkollü yakalandım” demesi ise herkesi şaşırttı.