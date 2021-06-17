Seda Sayan’ın tecavüz iddiası sonrasında Mehmet Ali Erbil geri adım attı

Mehmet Ali Erbil, kendisini hastayken arayıp sormayan Seda Sayan için dün Instagram'’da “Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programını da sunardı. Helal olsun, televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor” diye yazdı.

Seda Sayan bu sözlere korkunç bir iddiayla karşılık verdi: “Tuğba (Coşkun) ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Boşanma nedenin bu olay olduğu için eşlerin, ailen, herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Geçmişi kirli olan sensin.”

“BİR HATA YAPTIYSAM KARŞILIĞI İFTİRA MI OLMALIYDI?”

Seda Sayan’ın iddiasından sonra Erbil’den şu açıklama geldi: “Ben Mehmet Ali Erbil; hepinizin bildiği tanıdığı. Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontolü kaybettim. Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi. Hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz. Ama sizler şunu da biliyorsunuz ki ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum; doktorlarım zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanları olabileceğim konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Siz de sormadınız mı madem böyle bir şey vardı niye sustun diye? Her neyse; benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendisine yakışanı yapsın.”

“İLAÇLARIN TESİRİYLE BİR YANLIŞ YAPTIM”

Erbil, ardından sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşarak, “Seda benim canımdır kardeşimdir… Oğlu oğlumdur… O da benim çocuklarımı kendininkinden ayırmaz. Ben ilaçların tesiriyle bir yanlış yaptım. Özür diliyorum, Seda’dan da Oğulcan’dan da… Aramıza da kimse giremez, girmesin.” ifadelerini kullandı.

Sayan da bu sözleri Instagram hesabından yayınladı. İkili aralarındaki buzları eritti.

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