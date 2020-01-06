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Seda Sayan’ın vücudunda yanıklar oluştu
Seda Sayan’ın vücudunda yanıklar oluştu
Sırtında sıcak su torbası patlayan Seda Sayan'ın, vücudunda yanıklar oluştu. Yaşadığı kaza sonrasında apar topar hastaneye giden Sayan, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Magazin 6 Ocak 2020 - 09:25

Ünlü sanatçı Seda Sayan, Instagram hesabından duyurduğu haberle yürekleri ağza getirdi. Sayan, sırtının sıcak su torbası nedeniyle yandığını açıklayan fotoğrafıyla herkesi korkuttu. Hastanelik olan 57 yaşındaki sanatçı, sırtının son halini paylaşarak, “Sıcak su torbası yanığı. Sırtımın son durumu… Nasıl bir gözdür yarabbim bu” notunu düştü.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Seda Sayan’ın paylaşımı sonrası hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdı. Ünlü isimler de şarkıcıya yorum yağdırdı.

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(FOTOĞRAF: INSTAGRAM)