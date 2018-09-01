Seda Tosun ‘Mucize 2’yi topa tuttu

Müzisyen sevgilisi Eymen Adal'la aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlanarak büyük bir sürpriz yapan genç oyuncu Seda Tosun, kasım ayı olarak açıkladığı düğün tarihini yine bir sürprizle öne çekip Eylül ayında nikah masasına oturacağını açıklamıştı.

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Geçtiğimiz günlerde gelinlik provası için nişanlısı ile birlikte modacısının yolunu tutan Seda Tosun, heyecanını basın mensupları ile paylaştı. “Anlaştığım bir proje vardı ancak son dakika kararı ile içerisinde bulunmaktan vazgeçtim. Aslında tam olarak vazgeçtiğim de söylenemez ancak bir şekilde proje dışında kalmam gerektiğini hissettim.

Biz de hazır böyle bir boşluk yakalamışken düğün tarihimizi öne almayı kararlaştırdık” ifadelerini kullandı. Mucize 2 filmi ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara da tüm açık yürekliliği ile yanıt veren genç oyuncu “Vallahi tam olarak ne olduğunu ben de anlamadım. Yapımcımız önce benimle bir sözleşme imzaladı. Sonra okuma provaları arefesinde beni ofise çağırıp başka biri ile anlaştıklarını söyledi. Saygı duyuyorum. Zaten filmdeki tüm karakterler hemen hemen değişti. Yeni açıklanan kadrodaki herkese sonsuz saygım var ancak ilk filmi izleyenler serinin ikinci filminde biraz bocalayabilirler.

Mucize 2 bir devam filmi olma özelliğini bu açıdan kaybetti. Ben zaruri nedenler dışında kadro erozyonuna karşıyım. Beğenilen ve kabul gören bir yapımın iskeleti ile oynamak ne kadar doğru bilemiyorum. Keşke böyle yapacaklarına yen bir film çekselerdi” sözleri ile çarpıcı açıklamalara imza attı.