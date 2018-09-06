Seda Tosun mucizesine kavuştu

Mucize filmiyle adını duyuran, Kertenkele dizisiyle kariyerini farklı bir boyuta taşıyan ünlü oyuncu Seda Tosun, müzisyen Eymen Adal ile önceki gün İstanbul Beylikdüzü'nde muhteşem bir kır düğünüyle bir ömür boyu mutluluğa evet dedi.

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Yaklaşık iki yıldır ilişki yaşadığı Eymen Adal’la geçtiğimiz ay nişanlanarak büyük bir sürpriz yapan oyuncu Seda Tosun, daha önce kasım ayı olarak açıkladığı düğününü yine sürpriz bir kararla öne çekmişti. Aldığı karar doğrultusunda geçtiğimiz akşam iki yüz elli özel davetlinin katıldığı bir törende hayatını Eymen Adal ile birleştiren Seda Tosun, damadın ayağına basmayı da ihmal etmedi.

DAMADIN HEYECANI HERKESİ TEBESSÜM ETTİRDİ…

Nikah töreninde gelinin şahitliğini yakın arkadaşı Ayşe Nokay yaparken, damadın nikah şahitliğini ise Seda Tosun’un Kertenkele dizisinden rol aldığı arkadaşı Caner Atacan yaptı. Bir ömür boyu mutluluğa “Evet” diyen çiftin evlilik cüzdanlarını “Yuvayı dişi kuş yapar.” diyerek Seda Tosun’a teslim eden nikah memuruna o anki heyecanı ile gayri ihtiyari “Ben de yapabilirim aslında. Elimden her iş gelir” sözleri ile karşılık veren damat Eymen Adal, töreni izleyen misafirleri tebessüm ettirdi.

DÜĞÜNE ÖZEL TANGO PERFORMANSI…

Nikah töreninin ardından ilk danslarını Shradda Kapor’un rol aldığı Galliyan filminin müziği eşliğinde yapan çift, daha sonra geleneklerine uygun olarak pasta keserek mutluluklarını perçinlediler. Düğün töreninin ortalarına doğru konuklarına bir sürpriz yaparak kıyafet değiştiren mutlu çift, bu özel gün için hazırladıkları Tango performansları ile davetlileri adeta büyülediler.

Tangonun ardından yöresel ezgilerle ve halaylarla devam eden törende gecenin geç saatlerine dek mutluluklarını dostları ile paylaşan Seda Tosun Eymen Adal çifti, balayı içinde Kıbrıs’ı tercih edecek. Öte yandan düğünde iki farklı gelinlik bir öze tasarım kıyafet giyen Seda Tosun, güzelliği ile göz kamaştırdı.