Seda Türkmen kimdir? Seda Türkmen nereli ve kaç yaşında?

Seda Türkmen, 1986 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Papatyam dizisi ile yaşayan Seda Türkmen hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Seda Türkmen nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisinde Burcu Eren karakterini canlandıran Seda Türkmen hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Seda Türkmen kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SEDA TÜRKMEN KİMDİR?

Seda Türkmen, 14 Kasım 1986 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Papatyam dizisi ile yaşamış; Hayatımın aşkı, Fatih Harbiye ve Annem Uyurken dizilerinde rol almıştır.

Seda Türkmen, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisinde Burcu karakterine hayat vermektedir. Seda Türkmen, 1.71 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.

Seda Türkmen'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Benim Tatlı Yalanım (Burcu Eren) (TV Dizisi)

2019 – Aslı Gibidir (Sinema Filmi)

2018 – Kelebekler (Sinema Filmi)

2017 – Poyraz Karayel: Küresel Sermaye (Ajan) (Sinema Filmi)

2017 – Kanatsız Kuşlar (Tuba) (TV Dizisi)

2016 – Hayatımın Aşkı (Sema) (TV Dizisi)

2016 – Sahipli (Hülya) (Sinema Filmi)

2015 – Yeni Hayat (TV Filmi)

2015 – Mutlu Ol Yeter (Ayşe) (TV Dizisi)

2015 – Eğlendirme Dairesi (TV Dizisi)

2013-2014 – Fatih Harbiye (Fahriye) (TV Dizisi)

2012 – Annem Uyurken (Derya) (TV Dizisi)

2009-2010 – Papatyam (Arzu) (TV Dizisi)