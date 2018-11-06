Seda Üren, Asena’nın vurulma anını anlattı

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2.Sayfa programına katılan şarkıcı Seda Üren şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Üren, canlı yayında oryantal Asena'nın vurulma anını anlattı. Üren, “Şimdi anlatırken bile kalbim korku içerisinde atıyor” sözlerini kullanırken şu ifadelere yer verdi:

“Ben hiç şiddete maruz kalmadım. Dünya bu, hiç kimse büyük konuşmayacak. Ama gördüğüm ve şahit olduğum şeyler var. Mesela Asena yanımda vuruldu. Aynı arabadaydık menajeri, ben, basın danışmanımız ve Asena vardı. Garaja girdik arabadan indiğimiz anda biri geldi, tak tak tak kızı vurdu bacağından, Asena bayıldı. Bu kız bunu yaşadı. Mesela ben üç ay boyunca arkama bakarak yürüdüm. Artık tik olmuştu sanki arkamdan biri geliyor gibi hissediyordum. O anın korkusu bana yetti. Asena'nın yaşadığı sıkıntıyı düşünün bir de. Sadece Asena için değil kim olursa olsun çok zor. O an şoka giriyorsun, kas katı oluyorsun. Çok acı bir olay. O gece sabaha kadar savcılık, ifade bir sürü uğraştık, çok zor bir süreçti.”

ASENA NASIL VURULMUŞTU?

2003 yılında Dansöz Asena, Şişli’de bir televizyon stüdyosundan çıkarken kurşun yağmuruna tutulmuştu. Bacaklarından vurulan Asena, hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayda, bir kişi yakalanmış ve saldırıyı üstlenen bu kişi tutuklanmıştı. Asena’nın vurulma anında ise yanında basın danışmanı Eyüp Kanat ve şarkıcı Seda Üren vardı.