Seda Üren gözyaşlarına boğuldu

Etkinliğe katılan aralarında Gökhan Tepe, Berk Atan ve Seda Üren’inde bulunduğu ünlü isimler Otizmli bireylerin dünyaya bakış açılarını yansıtması amacıyla özel olarak yapılan çalışmayla, otizmli bir bireyin çevreyi nasıl gördüğünü deneyimledi.

Sanal gerçeklik gözlüğünü taktıktan bir kaç dakika sonra gözyaşlarına boğulan Seda Üren, bir süre kendisine gelemedi. Etkinliğin ev sahipleri tarafından teskin edilen sanatçı Seda Üren, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Onların gözlerinden ilk defa gördüm. Biraz sarsıldım. Onlar gibi hissedemiyoruz, onlar gibi duyamıyoruz, onlar gibi göremiyoruz. O ailelerin yerinde değiliz, o yüzden zor bir hayat. Onlar en ufacık şeylerden mutlu olabilen güzel insanlar. Her zamanki gibi duyarlı bir insan, duyarlı bir vatandaş olarak bende farkındalık için buradayım. Sarsıldım ve etkilendim. Biraz önce dünyayı onların gözünden gördüm ve bu beni çok etkiledi” ifadeleriyle duygularını dile getiren Seda Üren, açıklamalarını “Her şeyden öte bir anneyim ve az önce gördüklerim beni inanılmaz derece etkiledi. Bildiğimizi ya da anladığımızı sandığımız pek çok şey var dünyada… Anlıyorum ki yıllardır gösterdiğim tüm hassasiyetime rağmen Otizm de onlardan biriymiş. Meğer hiç bir şey bilmiyormuşum. Bugünü hayatım boyunca unutamam” sözleriyle tamamladı.