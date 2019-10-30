Seda Yazıcı ile evlenen Sinan Albayrak kimdir?

O Hayat Benim dizisinde Mehmet Emir karakterine hayat veren Sinan Albayrak, Seda Yazıcı ile evlendi. Seda Yazıcı-Sinan Albayrak çiftinin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleştirildi. Peki Sinan Albayrak kimdir?

Sinan Albayrak Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde dünyaya geldi. Bir çok dizi ve filmde rol alan Sinan Albayrak, Seda Yazıcı ile nikah masasına oturdu. İşte Sinan Albayrak’ın merak edilenleri…

SİNAN ALBAYRAK KİMDİR?

Sinan Albayrak Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde dünyaya geldi. Babası 1960’ların başında işçi olarak Almanya’ya gelen Ziya Albayrak, annesi Gülbeyaz Albayrak ‘tır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan Albayrak, Yıldız Kenter’den de ders almıştır.



Tiyatro

Nerede Kalmıştık Haldun Dormen – “Amphitryon” : Eskişehir Belediye Tiyatrosu – 2003

Rumuz Goncagül Oktay Arayıcı – Bakırköy Belediye Tiyatrosu – 2000

İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu Nâzım Hikmet – Bakırköy Belediye Tiyatrosu – 1999

Bir Cinayetin Söylencesi Melih Cevdet Anday – Bakırköy Belediye Tiyatrosu – 1999

Sinema

Yunus Emre-Aşkın Sesi (2014)…Sultan Veled

Sultan’ın Sırrı (2011)

Esrefpaşalılar (2010)….İmam

Kiralık Oda (2008)

Kilit (2008)

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007)…Polis Memuru

Sis ve Gece (2007) …. Mustafa

Çinliler Geliyor (2006) …. Yupi

Döngel Kârhanesi (2005) …. Rus Gangster

Herşey Çok Güzel Olacak (1998)…Tolga Baykal

Televizyon

Kalk Gidelim (2019)…Ali Demir (TV)

Kurtlar Vadisi Pusu (2015)…Sadık (TV)

O Hayat Benim (2014)…Mehmet Emir (TV)

Leyla ile Mecnun (2013)…Tom Waits (Konuk oyuncu) (TV)

Tozlu Yollar (2013)…Tayfun (TV)

Sen De Gitme (2012)…Mehmet (TV)

Parmaklıklar Ardında (2007)…Tarık (TV)

Yersiz Yurtsuz’ (2007)…Ishak (TV)

Beyaz Gelincik (2006)…Melih (TV)

Kadın Severse (2006) TV

Sessiz Gece (2005)…Serkan (TV)

Omuz Omuza (2004)…Cem (TV)

Kurtlar Vadisi (2005)… Sadık (TV)

Unutma Beni (2002)…Gökhan (TV)

Nasıl Evde Kaldım (2001) TV

Karanlıkta Koşanlar (2001) TV

Şaşıfelek Çıkmazı (2000)…Rafet (TV)

Yılan Hikayesi (1999)…David (TV)

Kara Melek (1996)…Kameraman Mithat (TV)

Ferhunde Hanımlar (1993) TV

Geçmişin İzleri (1993) TV