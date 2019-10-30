Seda Yazıcı ile evlenen Sinan Albayrak kimdir?

Sinan Albayrak Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde dünyaya geldi. Bir çok dizi ve filmde rol alan Sinan Albayrak, Seda Yazıcı ile nikah masasına oturdu. İşte Sinan Albayrak’ın merak edilenleri…
SİNAN ALBAYRAK KİMDİR?
Sinan Albayrak Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde dünyaya geldi. Babası 1960’ların başında işçi olarak Almanya’ya gelen Ziya Albayrak, annesi Gülbeyaz Albayrak ‘tır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan Albayrak, Yıldız Kenter’den de ders almıştır.
Tiyatro
Nerede Kalmıştık Haldun Dormen – “Amphitryon” : Eskişehir Belediye Tiyatrosu – 2003
Rumuz Goncagül Oktay Arayıcı – Bakırköy Belediye Tiyatrosu – 2000
İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu Nâzım Hikmet – Bakırköy Belediye Tiyatrosu – 1999
Bir Cinayetin Söylencesi Melih Cevdet Anday – Bakırköy Belediye Tiyatrosu – 1999
Sinema
Yunus Emre-Aşkın Sesi (2014)…Sultan Veled
Sultan’ın Sırrı (2011)
Esrefpaşalılar (2010)….İmam
Kiralık Oda (2008)
Kilit (2008)
Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007)…Polis Memuru
Sis ve Gece (2007) …. Mustafa
Çinliler Geliyor (2006) …. Yupi
Döngel Kârhanesi (2005) …. Rus Gangster
Herşey Çok Güzel Olacak (1998)…Tolga Baykal
Televizyon
Kalk Gidelim (2019)…Ali Demir (TV)
Kurtlar Vadisi Pusu (2015)…Sadık (TV)
O Hayat Benim (2014)…Mehmet Emir (TV)
Leyla ile Mecnun (2013)…Tom Waits (Konuk oyuncu) (TV)
Tozlu Yollar (2013)…Tayfun (TV)
Sen De Gitme (2012)…Mehmet (TV)
Parmaklıklar Ardında (2007)…Tarık (TV)
Yersiz Yurtsuz’ (2007)…Ishak (TV)
Beyaz Gelincik (2006)…Melih (TV)
Kadın Severse (2006) TV
Sessiz Gece (2005)…Serkan (TV)
Omuz Omuza (2004)…Cem (TV)
Kurtlar Vadisi (2005)… Sadık (TV)
Unutma Beni (2002)…Gökhan (TV)
Nasıl Evde Kaldım (2001) TV
Karanlıkta Koşanlar (2001) TV
Şaşıfelek Çıkmazı (2000)…Rafet (TV)
Yılan Hikayesi (1999)…David (TV)
Kara Melek (1996)…Kameraman Mithat (TV)
Ferhunde Hanımlar (1993) TV
Geçmişin İzleri (1993) TV