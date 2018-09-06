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Seda’dan ‘beni oyarlar’ çıkışı
Seda’dan ‘beni oyarlar’ çıkışı
Oyuncu Seda Bakan, önceki gün Cihangir'de görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 6 Eylül 2018 - 08:07

Kız arkadaşıyla yolda yürüyen Seda Bakan, karşısında gazetecileri görünce şaşırdı. Fotoğraf makinesini tüfeğe benzeten Bakan, “O ne öyle taramalı tüfek gibi” diyerek gazetecilere takıldı.

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Murat Boz ile birlikte başrolü paylaşacağı romantik komedi filmi ‘Öldür Beni Sevgilim’in çekimlerine pazar günü başlayacaklarını belirten Bakan, filmle ilgili bilgi almak isteyen gazetecilere “Fazla bilgi veremem yapım şirketi beni oyar. Çılgın bir romantik komedi olacak” dedi.

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Sosyal medya hesabından rahmetli Müslüm Gürses ve Amerikalı rapci Snoop Dogg’un birlikte yeraldığı kareyi paylaşan Bakan, bunu hatırlatan muhabirleri “Fotoğraf gerçek mi değil mi bilmiyorum ama çak hoşuma gitti. Hepimizin bir Müslüm Baba hayranlığı var” açıklamasını yaptı.

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