Sedef Avcı: Çocukları park yerine AVM’ye mi götürseydik?

Dün çocuğuyla birlikte dışarıya çıkan ve onun uzun bir süre sonra temiz hava almasını, parkta eğlenmesini sağlayan oyuncu Sedef Avcı, sokakta şahit olduğu durumlar hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

65 yaş üzeri insanların corona virüsü salgını nedeniyle dışarıya çıkmalarının yasaklanmasının ardından kısa bir süre sonra 18 yaşından küçüklerin de sokağa çıkışı yasaklanmıştı. Yaklaşık iki aylık bir yasağın ardından çocuklar ilk kez dün birkaç saatliğine de olsa dışarıya çıkma şansı buldu.

Oğlunu fırsattan istifade dışarıya çıkaran oyuncu Sedef Avcı, sokakta gördüğü ve kendisini rahatsız eden bazı durumları sosyal medya hesabına taşıdı ve takipçileriyle bu konular üzerinden dertleşmek istedi.

İşte Avcı’nın o satırları:

*Sizlerle günün anlam ve önemine dair bir konuda dertleşmek istiyorum. Malum dün çocukların 2 ay sonra sokağa çıkabildikleri ilk gündü. Bir haftadır gün sayıyordu hepsi değil mi? Peki ne oldu? Hepimiz toplarımızı alıp yakındaki parka gittik.

*Kaydıraklar, salıncaklar evet kullanılabiliyor tamam ama benim anlamadığım aynı ortamda olan basket sahasının neden kapalı olduğu. Neticede belli bir yaştan sonra cocuklar salıncakta sallanmıyor. Basket oynamak, futbol oynamak istiyor.

*Açık havada olan bu alana kilit vurmuşlar. Kaç tane çocuk gördüm koşa koşa toplarıyla gelip açık havada oyun oynayamadılar.Sahile inemediler çünkü sahilde kapalıydı. Bu durumda tek açık olan yer AVM ler. Ne yapsaydık çocukları park yerine AVM ye mi götürseydik?

*Zaten iki aydır evde olan çocukları yine kapalı alana mı soksaydık? Biz de sahilde oturup piknik yapılmasının şu an uygun olmadığını biliyoruz ama en azından sosyal mesafeyi koruyarak sahilde temiz hava alabilirdik diye düşüyorum.Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda?