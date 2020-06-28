Sedef Avcı huzuru buldu

Oyuncu Sedef Avcı eşi ve çocuğuyla birlikte çıktığı tatilden paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

Karantina dönemini evinde geçiren ve bu sürece dair çok sayıda paylaşımda bulunan Sedef Avcı, haziran ayının ilk günlerinde başlayan normalleşme süreci sonrasında tatile çıkmış ve İstanbul’dan ayrılmıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden tatil sürecine dair keyifli paylaşımlara imza atan Avcı, yaptığı mayolu paylaşımlarla ne kadar fit bir fiziğe sahip olduğunu gösterdi.

Tatil süresince güneşin ve denizin tadını çıkartan Sedef Avcı, Instagram hesabı üzerinden mayolu fotoğrafını paylaştı ve bu karelerden birine “Huzurun içinde kaybolmak” notunu düştü.

Güzel oyuncunun bu paylaşımına çok sayıda yorum geldi ve takipçileri Sedef Avcı’ya ‘huzuru buldu’ şeklinde yorumlar yaptı.