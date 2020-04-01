Sedef Avcı ve eşinin spor zamanı

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti, sosyal medya hesaplarından sporun kendileri için ne kadar önemli olduğunu gösteren bir paylaşımda bulundu.

Uzun zamandır devam eden ev karantinasında belki de insanları en çok zorlayan konu artan yemek çeşitliliği oldu. Sürekli olarak mutfakta bir şeyler yapan insanlar bunun sonucunda aşırı kilo ile yüzyüze geliyor. Bu duruma karşı spor yapmanın ne kadar önemli olduğu bilen Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti, sosyal medya hesaplarından spor yaparken çekilmiş bir karelerini takipçileriyle paylaştı.

Sedef Avcı bu kareye: “Evde ne mi yapıyoruz? Bir kere her gün düzenli spor yapmaya çalışıyoruz.Bazen böyle eğlendiğimiz de oluyor tabi. ” notunu düştü.