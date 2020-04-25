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Sedef Avcı: Zannetmeyin ki bütün gün kitap okuyorum
Sedef Avcı: Zannetmeyin ki bütün gün kitap okuyorum
Oyuncu Sedef Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hemcinsleriyle dertleşti ve karantina günlerini nasıl geçirdiğinden bahsetti.
Magazin 25 Nisan 2020 - 10:46

Pek çok ünlü isim gibi ev karantinası günlerini verimli bir şekilde değerlendirmeye çalışan ve yaptığı paylaşımlarla takipçilerine de fikir veren Sedef Avcı, hesabından yaptığı son paylaşımda bu defa hemcinsleriyle dertleşti.

Elinde bir kitapla çekilmiş fotoğrafını hesabından palyaşan Avcı altına şunları yazdı:

“Selam! Nasıl gidiyor sokağa çıkma yasağı? Valla birçok evde olduğu gibi bizim evde de durum aynı. Zannetmeyin ki bizim evde ben de bütün gün yayılıp kitap okuyorum.Can'ın online okulu, etkinlikleri, oyunları, yemek derken kendime ayırabildiğim anlara şükrediyorum.Ama bunu da yapmazsam nasıl geçer bu günler. Hepimizin gün içinde kendimize zaman ayırmaya ihtiyacı var.Kendinizi de önemseyin emi! Sevdiğiniz şeyleri yapın… P.S: Kirpinin Zarafeti”

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