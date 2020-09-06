Sedef Avcı’dan ‘uzaktan eğitim’ değerlendirmesi

Oyuncu Sedef Avcı, sosyal medya hesabı üzerinden oğlu Can'la çektiği bir selfiesini paylaştı ve bu fotoğraf üzerinden oğlunun uzaktan eğitim macerasını ve hayatlarındaki değişiklikleri sevenleriyle paylaştı.

Milyonlarca öğrenci, corona virüsü tehlikesi yüzünden eğitimlerini uzaktan almaya devam ediyor. Vakitlerini bilgisayar başında ders dinleyerek geçiren öğrencilerin büyük bir kısmı bu yeni düzene alışmakta zorluk çekerken, anne ve babalar da çocuklarını uzak tutmak için büyük emek harcadıkları bilgisayarları şimdilerde onlara zorla vermenin şaşkınlığı içerisinde…

Sonuç böyle olunca da her iki tarafın kafası bir hayli karışmış durumda… Benzer bir süreci yaşayan oyuncu Sedef Avcı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin hislerine tercüman oldu ve fikir vermesi açısından dikkat çekici satırlar paylaştı.

Özel okula devam eden oğlunun iki haftadır uzaktan eğitime devam ettiğini söyleyen Avcı yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı:

*Size iki haftanın özetini geçmek istedim.İki haftadır yoğun bir tempoyla başlayan online eğitimi geçirdik.Can ‘da ben de sizler gibi gerçekten çok zorlanıyoruz.

*Daha geçen sene 1. sınıfa başlayan ve Mart ‘tan beri evde eğitim gören bir çocuğu sekiz saat bilgisayarın başında tutmak inanılmaz zor.

*Daha okul disiplinin yeni almışken bu zor sisteme alıştırmak büyük emek istiyor. Eline bilgisayar vermezken bütün gün önünde oturucaksın diyoruz. Tüm denklemler karıştı. Görünüşe göre bu maraton uzun sürecek. Hepimize sabır diliyorum.

*Sokakta hala maskeyi çenesinde ya da dirseğinde taşıyan bir çok insan görüyorum. Rica ediyorum kendinizi düşünmüyorsanız çocukları düşünün. Okullarına arkadaşlarına kavuşsunlar. Yoksa hepsi psikolojik sorunlar yaşayacaklar. Tedbiri elden bırakmayın hadi.