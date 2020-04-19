Sedef Avcı’nın bakış açısından corona karantinası

Eşi Kıvanç Kasabalı ile birlikte ev karantinası günlerini değerlendiren oyuncu Sedef Avcı, yaptığı sosyal medya paylaşımları ile takipçilerine moral veriyor.

Kocasıyla birlikte spor yaparken çekilmiş fotoğrafı ile ev karantinası günlerini verimli bir şekilde değerlendirdiğini gösteren oyuncu Sedef Avcı takipçilerini bu defa evinin mutfağında ağırladı. Kocasıyla birlikte yemek yaptığı sırada çektiği bir selfieyi sosyal medya hesabından paylaşan Avcı bu karenin altına son derece samimi satırlar yazdı ve karantina günlerinde takipçilerine moral ve olumlu bir bakış açısı vermiş oldu.

İşte Sedef Avcı’nın o paylaşımı:

“Bu aralar mutfaktan çıkamaz olduk . Sokaklar sessiz ama evler yaşıyor sanki cıvıl cıvıl. Eski çocukluğumuzdaki gibi… Sofralar daha neşeli tüm aile bir arada. Durumun iyi yönlerine bakıp günlerimizi geçirmeye devam. Biz seni yeneriz Corona”