Sedef Avcı’nın zımpara zamanı!

Normalleşme sürecinin başlamasının ardından eşi ve çocuğuyla birlikte Cunda adasındaki yazlığına giden Sedef Avcı buradan yaptığı paylaşımla gülümsetti.

Karantina döneminde yaptığı paylaşımlarla kendisiyle benzer durumda olan takipçilerine süreci atlatmak adına önemli tüyolar veren ve eşiyle birlikte spor yaparken çekilmiş karelerini yine Instagram hesabı üzerinden paylaşan Sedef Avcı bu defa da normalleşme sürecine dair esprili bir kare paylaştı.

Yasakların kalkmasıyla birlikte normalleşme sürecine girilmesinin ardından eşi ve çocuğuyla birlikte Cunda adasındaki yazlıklarına giden Sedef Avcı, burada bazı küçük tadilat işlerine girişti.

Avcı tahta sandalyeleri zımparalarken çekilmiş bir karesini “Yazlıkçılık zımpara gerektirir” notuyla paylaştı.