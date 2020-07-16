Sefa Doğanay kimdir? Sefa Doğanay kaç yaşında ve nereli?

Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla ünlenen ve yaptığı tatlitlerle büyük beğeni toplayan Sefa Doğanay'ın hayatı hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Sefa Doğanay'ın kaç yaşında ve nereli olduğu gibi bilgiler haberimizde...

Ünlü isimlerin taklitlerini yaparak birçok kişinin beğenisini kazanan Sefa Doğanay’ın kim hayatı hakkındaki bilgiler araştırılıyor. 2011 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz yarışmasında ünlenen ve yaptığı taklitlerle kahkahaya boğan Sefa Doğanay ile ilgili tüm detaylar yazımızda…

SEFA DOĞANAY KİMDİR?

30 Eylül 1992 doğumlu Sefa Doğanay 2011 senesinde katılmış olduğu Yetenek Sizsiniz yarışmasında yapmış olduğu taklitler ile büyük beğeni toplamış ve yarışmayı kazanarak kendisini tüm Türkiye’ye tanıtmıştır. Yarışmanın ardından dizi ve programlarda yer alan Sefa Doğanay 3 kardeş’in en büyüğüdür.



2011'DE BİRİNCİ OLDU

Taklit yeteneğini çok küçük yaşlarda keşfeden Sefa, izlediği tüm sanatçıların taklitleri yanı sıra çevresinde bilinen ve tanınan kişileri de taklit ederek herkesin sempatisini kazandı.

2011 yılında Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında birinci olarak tüm Türkiye’de tanınmıştır.

2011 yılında Acun Ilıcalı yapımcılığında yapılan Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında birinci olan başarılı şovmen, 250 bin TL ödülü kazanmıştır.

SURVİVOR 2020 ŞAMPİYONUN HİKAYESİ

Survivor 2020 yarışmasının tamamlanmasıyla birlikte özel görüntüler de yayınlanmaya devam ediyor. Yarışma finalinde Acun Ilıcalı, Sefa Doğanay’ın Şampiyonun Hikayesi adlı programda yarışmacıların taklitlerini yapacağını açıklamıştı.