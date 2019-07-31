Sefa Doğanay’ı taciz eden kişiye istenen hapis cezası belli oldu

Yaptığı taklitler ile tanınan Sefa Doğanay'ı, 2 yıl boyunca sosyal medyadan mesaj atarak taciz eden hayranı Kuduret D. hakkında soruşturma tamamlandı. Savcı, "Allah cezanı versin çok seviyorum, bensiz olamazsın" şeklindeki mesajları için Kuduret D.'nin,"tehdit", "hakaret" ve "kişilerin huzur ve sukunu bozma" suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istedi.

Komedyen Sefa Doğanay, kadın hayranı Kuduret D.’nin kendisini sosyal medya hesabından 2 yıl boyunca rahatsız ettiği iddiasıyla 27 Ocak 2018’de Bakırköy Adliyesi’ne gelerek suç duyurusunda bulundu. Komedyen Doğanay, suç duyurusunda, hayranının kendisini ölümle tehdit ettiğini bu yüzden savcılığa başvurmak zorunda kaldığını hatta Kuduret D.’nin evinin önüne kadar gelip taciz ettiğini belirtti.

MESAJLAR HUZUR BOZUYOR

Doğanay’ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Kuduret D.’nin sosyal medya hesabından Sefa Doğanay’a attığı, “Vazgeçmem için ölmem gerek bil bunu. Seni öldürmememin sebebi seni öldürmemekten gelir. Senin yaptıklarının hepsini yazdım kafamda unutmadım. Allah cezanı versin, çok seviyorum seni bensiz olamazsın. Senin yüreğini sevmiştim, tenini değil. Kargoyu neden kabul etmedin içindeki flaştaki sana söyleyeceklerimi dinlemeni istedim. Sen küfre bile değmezsin insan değilsin sen. Çok seviyorum öyle ya da böyle sevmiş olanın kalbini kırmak en büyük günahlardandır. Bir mektubumu kabul etmeyişinden dolayı mı bırakacağım sence. Seviyorum seni deli gibi kezzap dökseler yüreğime çıkaramazlar yüreğimden yine” şeklinde attığı mesajlar iddianame de “tehdit” ve “hakaret” niteliğinde olduğu vurgulandı.

Hazırlanan iddianame Doğanay’ın, hayranı Kuduret D. tarafından sık sık kısa aralıklarla mesaj alarak huzur ve sükununu bozduğuna da yer verildi.

MESAJLARI KABUL ETMEDİ

Atılan mesajları kabul etmeyen Kuduret D. ise kendisiymiş gibi başka birinin mesaj attığını ifade ederek Sefa Doğanay’ı tanıdığını ancak Aralık 2018 tarihinden itibaren kendisiyle iletişime geçmediğini iddia etti.

5 YIL HAPSİ İSTENDİ!

Yapılan soruşturma sonunda Kuduret D. hakkında “tehdit”, “hakaret” ve “kişilerin huzur ve sukunu bozma” suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasina çarptırılması istemiyle dava açıldı.