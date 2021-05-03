‘Sefer Kaptan’ taburcu oldu

Ordu'da çekimleri devam eden Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin oyuncularından ‘Sefer Kaptan’ rolüyle bilinen ünlü sinema oyuncusu Toygan Avanoğlu'nun, bir süre önce corona virüs testi sonucu pozitif çıktı. Bir süre evinde karantinada duran Avanoğlu daha sonra hastanede tedavi altına alındı.

Yapılan tahliller sonucu Toygan Avanoğlu'nun, akciğerlerinde de bulaş olduğu tespit edildi. Tedaviye alınan Avanoğlu, toplamda 15 günlük sürecin ardından taburcu edildi. Ünlü oyuncu “Kurallara uymayanlar nasıl uymuyor merak ediyorum. Çok ciddi bir hastalık neredeyse 15 gündür yatıyorum ve çok rica ediyorum, insanlar fazlasıyla tedbirlere uysunlar” dedi. (İHA)