Sefirin Kızı 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Sefirin Kızı 11. son bölüm izle)

Sefirin Kızı 11. bölümde Nare’nin tüm mücadelesine rağmen, Sancar sonunu getirebilecek gerçeklere bir adım uzaktadır. İsviçre’de Nare’nin sekiz yıl önce bebeğiyle kaldığı akıl hastanesinde, Isabel’in karşısındadır. Peki Sefirin Kızı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölüm izleme linki...

Sefirin Kızı’nın yayınlanan son bölümünde Isabel'e soruları soran Sancar, cevapları bulansa Gediz olur. Nare, Gediz'e nihayet tüm sırlarını açacak, akıl hastanesindeki günlerini anlatacak kadar güvenir. Peki Sefirin Kızı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEFİRİN KIZI 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 12. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sefirin Kızı fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linklerden izleyebilirsiniz.

SEFİRİN KIZI FRAGMAN İZLE

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Isabel ise Sancar'a yeni bir masal anlatır; Shakespeare'nin Othello'sundan bahseder ona. Şüphenin zehriyle karısını öldüren Othello'yu öğrenen Sancar çok sarsılır.

Üzerine bir de Akın'la karşılaşınca Sancar gerçeği bulmak üzere gittiği İsviçre'den bulduğu cevaplarla delirmek üzere döner ama Akın da onu görünce Nare'nin Türkiye'de olduğunu anlar ve çıldırır.

İsviçre'de bunlar yaşanırken, Nare Türkiye'de babasının yokluğunda onu çok zorlayan Melek'le uğraşmakta, kızının üç kişilik bir aile olabilme umudunu yok etmeye çalışmaktadır. Ama Sancar çok kalmadan Türkiye'ye döndüğünde, hiç de Nare'nin beklediği gibi davranmayacak ve Nare'nin işini iyice zorlaştıracaktır.