Sefirin Kızı 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar, adım adım gerçeklere ulaşıyor

Sefirin Kızı 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Nare’nin tüm çabasına rağmen, Sancar bilmediği gerçeklere bir adım daha yaklaşıyor. Peki Sefirin Kızı son bölümde neler yaşandı? İşte Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki...

Sefirin Kızı’nın yayınlanan son bölümünde Isabel'e soruları soran Sancar, cevapları bulansa Gediz olur. Nare, Gediz'e nihayet tüm sırlarını açacak, akıl hastanesindeki günlerini anlatacak kadar güvenir. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Sefirin Kızı 12. bölüm fragmanı…

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI





SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM İZLE



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Isabel ise Sancar'a yeni bir masal anlatır; Shakespeare'nin Othello'sundan bahseder ona. Şüphenin zehriyle karısını öldüren Othello'yu öğrenen Sancar çok sarsılır.

Üzerine bir de Akın'la karşılaşınca Sancar gerçeği bulmak üzere gittiği İsviçre'den bulduğu cevaplarla delirmek üzere döner ama Akın da onu görünce Nare'nin Türkiye'de olduğunu anlar ve çıldırır.

İsviçre'de bunlar yaşanırken, Nare Türkiye'de babasının yokluğunda onu çok zorlayan Melek'le uğraşmakta, kızının üç kişilik bir aile olabilme umudunu yok etmeye çalışmaktadır. Ama Sancar çok kalmadan Türkiye'ye döndüğünde, hiç de Nare'nin beklediği gibi davranmayacak ve Nare'nin işini iyice zorlaştıracaktır.