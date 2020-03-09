Sefirin Kızı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Sefirin Kızı 12. son bölüm izle)

Sefirin Kızı dizisinin 12. bölümü bu akşam yayınlandı. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Sefirin Kızı son bölümünde; Sancar ve Akın, birbirlerine doğru yürüdükleri bir yola girerler. Nare ve Gediz ise, bu yolda onları karşılaştırmamak için canhıraş bir mücadeleye girişirler. Peki Sefirin Kızı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star Tv ekranlarında he pazartesi izleyici karşısına çıkan Sefirin Kızı dizisinin 12. bölümü bu akşam yayınlandı. Dizinin son bölümünde; Akın Zehra'ya tuzak kurarken, bir tuzak da ona kurulmaktadır. Güven ve Kerem, Akın'ı kirli bir açık artırmaya koyarlar. Eğer açık artırmayı Nare ve Gediz kazanırsa Akın'ın sonu hapis, Sancar kazanırsa mezar olacaktır. İşte Sefirin Kızı 13. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

SEFİRİN KIZI 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı dizisinin 13. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinde sayfamızda yer alacak.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI 12. SON BÖLÜM İZLE

SEFİRİN KIZI 12. BÖLÜM ÖZETİ

‘Uzun ince bir yoldayım'

Sancar ve Akın, birbirlerine doğru yürüdükleri bir yola girerler. Nare ve Gediz ise, bu yolda onları karşılaştırmamak için canhıraş bir mücadeleye girişirler.

İnsanların zaaflarını kullanmakta bir sınırı olmayan Akın, topal biriymiş gibi davranarak Zehra'yı adım adım tuzağına çeker. Zehra'nın kader ortağını bulma heyecanı, en çok Kavruk'un canını yakar.

Akın Zehra'ya tuzak kurarken, bir tuzak da ona kurulmaktadır. Güven ve Kerem, Akın'ı kirli bir açık artırmaya koyarlar. Eğer açık artırmayı Nare ve Gediz kazanırsa Akın'ın sonu hapis, Sancar kazanırsa mezar olacaktır.

Nare, asla affetmeyeceği bir adam uçurumun kıyısında yürürken aşağı bakmasın diye kendini parçalarken bir sinir krizi geçirir. Ama bu kriz, Sancar'ı uçuruma daha da yaklaştırır.

Sonuna giden o ince ve uzun yolda, Sancar'ın bir ayağı kıyıda, bir ayağı boşluktadır ve Nare Sancar'ın inandığını, tek bir kelimeyle anlayacaktır.