Sefirin Kızı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Sefirin Kızı 13. son bölüm izle)

Sefirin Kızı 13 bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Sancar’ın “Nare” deyişiyle yıllar sonra nefes alan Nare, adaletin değil merhametin sesine kulak verir. Onu yıllar önce kovan Sancar’ın pişmanlık acısıyla hemhal olur, onu göğsüne basar. Peki Sefirin Kızı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star Tv’nin pazartesi akşamları yayınladığı ve beğeniyle takip edilen dizisi Sefirin Kızı bu akşam 13. bölümüyle ekranlara geldi. Sefirin Kızı son bölümünde; Sancar, vicdan mahkemesinde hem Akın'ın hem de kendisinin kalemini kırar. Var gücüyle Akın'ı aramaya başlar. Akın ise, Müge'nin elinde işkencelerin en büyüğünü çekmektedir. İşte Sefirin Kızı 14. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

SEFİRİN KIZI 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Sefirin Kızı dizisinin 14. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinde haberimizde yer alacak.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI 13. SON BÖLÜM İZLE

SEFİRİN KIZI 13. BÖLÜM ÖZETİ

‘Ben senin katilin olmuşum'

Sancar'ın “Nare” deyişiyle yıllar sonra nefes alan Nare, adaletin değil merhametin sesine kulak verir. Onu yıllar önce kovan Sancar'ın pişmanlık acısıyla hemhal olur, onu göğsüne basar. İki can beraber ağlayıp beraber kanarlar. Ama ne Nare Sancar'ı affedebilir, ne de Sancar Efe kendisini.

Sancar, vicdan mahkemesinde hem Akın'ın hem de kendisinin kalemini kırar. Var gücüyle Akın'ı aramaya başlar. Akın ise, Müge'nin elinde işkencelerin en büyüğünü çekmektedir.

Menekşe, Kavruk'un söz merasiminde Nare ve Gediz'e büyük bir iftira atar. Sancar bir kez daha kıskançlığının kurbanı olup Nare ve Gediz'in de kalemini kıracak mıdır?