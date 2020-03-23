Sefirin Kızı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 14. son bölüm izle

Sefirin Kızı 14. bölümü ile ekrana geldi. Son bölümde; Sancar ve Nare arasında kıyasıya bir savaş başlar. Sancar intikamını almaya, Nare ise o intikamı Sancar’a aldırtmamaya yeminlidir. Peki Sefirin Kızı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölüm izleme linki...

Star Tv ekranlarında her pazartesi izleyici karşısına çıkan Sefirin Kızı dizisinin 14. bölümü bu akşam yayınlandı. Dizinin son bölümünde; Nare yumuşak oynamayı bırakır, topuyla tüfeğiyle Sancar'a saldırır. Melek annesi gibi babasız bir kız olmayacaktır. İşte Sefirin Kızı 15. yeni bölüm fragmanına ve son bölüme dair detaylar…

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM İZLE

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Sancar ve Nare arasında kıyasıya bir savaş başlar. Sancar intikamını almaya, Nare ise o intikamı Sancar'a aldırtmamaya yeminlidir.

Nare yumuşak oynamayı bırakır, topuyla tüfeğiyle Sancar'a saldırır. Melek annesi gibi babasız bir kız olmayacaktır. Sancar'ı katil yapmama yolunda her yol mübahtır. Bunun için konakta kalmayı bile göze alır.

Sancar ise Nare'nin savaşına aynı kararlılıkla cevap verir. Sonuna giden yolda bütün hesaplarını kapatmaya başlar. Tek amacı, onun yokluğunda herkesi garantiye almaktır. En başta da kızıyla Nare'yi.

Ama Gediz, Sancar'ı en hassas yerinden vuracaktır. Nare'ye olan sevdasından ve kıskançlığından.