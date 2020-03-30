Sefirin Kızı 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 15. son bölüm izle…

Sefirin Kızı 15. bölümü STAR ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Yayınlanın son bölümde; Gediz, Sancar’ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın’a olan öfkesine yenik düşer. Peki Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölüm izleme linki...

Sefirin Kızı 15. bölümü yayınlandı. Son bölümde; Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe'nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SEFİRİN KIZI FRAGMAN

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM İZLE

SEFİRİN KIZI 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gediz Sancar'ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın'a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.

Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe'nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare'ye ve Melek'e nasıl verecektir?

Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye'nin de onun için kabus gibi planları vardır.

Nare Sancar'dan Menekşe'nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar'a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.