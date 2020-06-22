Sefirin Kızı 17. bölüm (Sezon finali) izle! Sefirin Kızı yeni sezon ne zaman başlayacak?

Sefirin Kızı dizisi 17. bölüm ile sezon finali yaptı. Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Kaza yapan ve ciddi bir beyin travması geçiren Kavruk bulunur, ama Melek ortada yoktur. Nare ile Sancar bütün kavgalarını bir kenara bırakıp kızlarını bulmaya çalışırlar. İşte Sefirin Kızı 17. sezon finali bölümü izleme ekranı...

StarTv ekranlarının beğeniyle takip edilen dizisi Sefirin Kızı, bu akşam 17. bölüm (Sezon finali) ile ekranlara ara verdi. Sefirin Kızı dizisinin sezon finali bölümünde; Nare çocuğunu ararken, Akın'ın onun hakkında başka planları vardır ve bu sefer kendisine çok güçlü bir ortak bulmuştur; Kahraman. Kahraman'dan Melek'i kullanarak Nare'yi kaçırmasını ister. Ancak Kahraman'ın kendine has yöntemleri vardır ve izlediği yol önce büyük bir mutluluğa, sonra Sancar'ın bir denizin dibinde ölümle karşı karşıya kalmasına sebep olur. İşte Sefirin Kızı 17. bölüm (Sezon finali) izleme sayfası…

SEFİRİN KIZI YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sefirin Kızı dizisi bu akşam 17. bölümüyle sezon finali yaptı. Pandemi dolayısıyla bir süre çekimleri ertelenen ve ardından yeniden çekimleri yapılan dizinin yeni sezona birçok dizide olduğu gibi Eylül ayında başlaması bekleniyor.

SEFİRİN KIZI 17. BÖLÜM SEZON FİNALİ İZLE

SEFİRİN KIZI SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

‘Bu destan denizin dibinde başladı, orda bitmez ki”

Ne yalan ne destan olabilen Nare ile Sancar, şimdi çocukları için endişeden kahrolan bir anne ile babadırlar. Kaza yapan ve ciddi bir beyin travması geçiren Kavruk bulunur, ama Melek ortada yoktur. Nare ile Sancar bütün kavgalarını bir kenara bırakıp kızlarını bulmaya çalışırlar. Melek kaybolunca velayet davası ertelenmiştir. Önce kızlarını bulup sonra onun için savaşa gireceklerdir.

Gediz, bu tablonun içinde iyice yabancı hisseder. Ona ne velayet davasını ne de Melek'in kaybolduğunu haber vermemişlerdir. Ancak kapıya gelen bir sürpriz, Gediz'i tüm bu olayların ortasına taşır.

Nare çocuğunu ararken, Akın'ın onun hakkında başka planları vardır ve bu sefer kendisine çok güçlü bir ortak bulmuştur; Kahraman. Kahraman'dan Melek'i kullanarak Nare'yi kaçırmasını ister. Ancak Kahraman'ın kendine has yöntemleri vardır ve izlediği yol önce büyük bir mutluluğa, sonra Sancar'ın bir denizin dibinde ölümle karşı karşıya kalmasına sebep olur.

Melek bulunacak mı? Nare kaçırılacak mı? Sancar o denizin dibinde boğulacak mı?

Denizin dibinde onlar çocukken başlayan bu sevda, şimdi bir çocukları varken yine denizin dibinde mi son bulacak?