Sefirin Kızı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Sefirin Kızı 16. son bölüm izle)

Sefirin Kızı dizisi bu akşam 16. bölüm ile ekranlara geldi. Pandemi nedeniyle çekimlerine ara verilen Sefirin Kızı izleyicisiyle yeniden buluşarak heyecana kaldığı yerden devam etti. Bu akşamki son bölümde; Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar’ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Peki Sefirin Kızı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sefirin Kızı 16. son bölüm izleme ekranı...

Pazartesi akşamlarının beğeniyle takip edilen dizisi Sefirin Kızı hikayesine kaldığı yerden devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara verilen Sefirin Kızı bu akşam 16. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sefirin Kızı son bölümünde; Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare'nin gideceğini öğrenince delirir. İşte Sefirin Kızı 17. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı…

SEFİRİN KIZI 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı dizisinin 17. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda sayfamızda paylaşacağız.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI 16. SON BÖLÜM İZLE

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

‘Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum'

Nare, kızı Melek'in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar'ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne de Melek için yer yoktur. Elvan'a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; ‘bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım' der. Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare'nin yanında durmaz. Hatta ona ihanet etmeyi göze alır.

Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare'nin gideceğini öğrenince delirir. “Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum” der Nare'ye, “Kızımı alırım, konağa koyarım.”

Sevdalılardan biri ölürse destan, yaşarsa yalan olur ya. Peki iki sevdalı velayet savaşına kalkışırsa ne olur?