Sefirin Kızı 18. son bölümde neler oldu? Sefirin Kızı 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 18. son bölümde neler oldu? Sefirin Kızı 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı, bu akşam ikinci sezon (18. bölüm) ile izleyicisi karşısına çıktı. Heyecanın dozunun zirveye ulaştığı Sefirin Kızı dizisinin son bölümüde; Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verdi. Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak gördü ve çok öfkelendi. İlk defa Nare’nin yanında durmadı ve hatta ona ihanet etmeyi göze aldı. İşte Sefirin Kızı 19. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki...

Star Tv ekranlarının sevilen dizilerinden Sefirin Kızı, bu akşam 2. sezonuyla ekranlardaki yerini aldı. Sefirin Kızı dizisinin 18. son bölümünde; Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare'nin gideceğini öğrenince deliriyor. İşte Sefirin Kızı 19. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

SEFİRİN KIZI 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı dizisinin 19. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı, yeni bölüm bitiminden kısa bir süre sonra paylaşılacak ve yazımızda yer alacak.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI 18. BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nare, kızı Melek'in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar'ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Elvan'a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; ‘bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım' der.

Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare'nin yanında durmaz. Hatta ona ihanet etmeyi göze alır.

Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare'nin gideceğini öğrenince delirir. “Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum” der Nare'ye, “Kızımı alırım, konağa koyarım.”

Sevdalılardan biri ölürse destan, yaşarsa yalan olur ya. Peki iki sevdalı velayet savaşına kalkışırsa ne olur?