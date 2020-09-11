Sefirin Kızı 19. bölüm 2. fragman yayınlandı! Bu konakta hapisim…

Sefirin Kızı'nın yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İlk fragmanın ardından Sefirin Kızı 2. fragman da yayınlandı. Fragmanda Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar veriyor, bu konakta hapisim sözleri dikkat çekiyor...

Sefirin Kızı 19. bölüm önümüzdeki pazartesi günü ekranlara gelecek. Son yayınlanan Sefirin Kızı 19. bölüm fragmanıyla sinir krizleri ve kararsızlıklar dikkat çekti.

SEFİRİN KIZI 19. BÖLÜM 2. FRAGMANI

SEFİRİN KIZI 19. BÖLÜM 1. FRAGMAN

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sancar'ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Elvan'a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; ‘bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım' der.

Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare'nin yanında durmaz. Hatta ona ihanet etmeyi göze alır.

Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare'nin gideceğini öğrenince delirir. “Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum” der.