Sefirin Kızı 19. bölüm 2. fragman yayınlandı! Bu konakta hapisim…

Sefirin Kızı 19. bölüm önümüzdeki pazartesi günü ekranlara gelecek. Son yayınlanan Sefirin Kızı 19. bölüm fragmanıyla sinir krizleri ve kararsızlıklar dikkat çekti.
SEFİRİN KIZI 19. BÖLÜM 2. FRAGMANI
“Benim için canını vermeye kalktın…”#SefirinKızı yeni bölüm tanıtımı yayında @startv @ngmediatv @o3medya pic.twitter.com/IFNWKTnD8n
— Sefirin Kızı (@SefirinKiziDizi) September 11, 2020
SEFİRİN KIZI 19. BÖLÜM 1. FRAGMAN
“Beni bu konağa gelin değil, mahkum ettin!”#SefirinKızı yeni bölüm tanıtımı yayında #SefirinKızıBaşlıyor @startv @ngmediatv @o3medya pic.twitter.com/GsMRMF7FBS
— Sefirin Kızı (@SefirinKiziDizi) September 7, 2020
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sancar'ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Elvan'a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; ‘bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım' der.
Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare'nin yanında durmaz. Hatta ona ihanet etmeyi göze alır.
Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare'nin gideceğini öğrenince delirir. “Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum” der.